Війна закінчиться до кінця весни, – Міноборони

Заступник міністра оборони генерал-майор запасу Володимир Гаврилов прогнозує, що війна в Україні закінчиться вже до кінця весни. Про це пише Sky News.

Так, Гаврилов зазначив, що ймовірність ядерного удару з боку РФ є низькою, однак навіть це не зупинить українських військових від звільнення усіх територій від російських окупантів.

Він додав, що Україна може повернути собі Крим вже до кінця 2022 року, а війна, за його словами, закінчиться до кінця весни.

Нагадаємо, 17 листопада українські військові вийшли на рубіж по правому березі Дніпра та встановили контроль над всією територією поблизу окупованого Криму.