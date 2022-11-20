За час війни майже 118 тисяч українців отримали меддопомогу у Львові

Українці, які вимушено переїхали з рідних міст до Львова через війну, отримують тут прихисток і допомогу, зокрема й медичну. За цей час лікування й консультації вже отримали майже 118 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснюють у міському управлінні охорони здоров’я, йдеться про невідкладну і планову допомогу, профілактику, вакцинацію тощо.

Так, з різними травмами і пораненнями до лікарень Львова госпіталізували 7716 вимушено переміщених українців (зараз на лікуванні перебуває 234 людини, інших уже виписали). За амбулаторною допомогою в поліклініки звернулись 90690 українців, з них 15925 – діти, 2551 – вагітні жінки. Мобільні бригади на пунктах реєстрації та тимчасового перебування надали допомогу 19287 людям.

Через російську агресію щодня страждають сотні людей, тому аби зробити їхнє лікування й реабілітацію комфортними і доступними в Україні, у Львові створюють Національний центр реабілітації НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN). Тут з кожним українцем працює мультидисциплінарна команда, яка надає хірургічну, фізичну, психологічну та психосоціальну професійну допомогу. Завдяки підтримці донорів, уже відкрили протезну майстерню та встановили перші біонічні протези.

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