В «Укренерго» повідомили, як відключатимуть світло 20 листопада

В неділю, 20 листопада, в усіх регіонах України з 08:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення електроенергії. Про це йдеться у Facebook «Укренерго».

Зазначається, що додаткові аварійні відключення не прогнозуються. В «Укренерго» зауважили, що вже вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання.

«Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська завдали найбільш масований удар по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення. За уточненими даними Повітряних Сил, РФ випустила 96 ракет, 75 із яких збила ППО. Також окупанти застосували ударні дрони, в тому числі іранського виробництва.

Ворог переважно атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України, хоча збули також і влучання в житлові будинки у Києві. Близько 10 мільйонів абонентів залишились без світла, виникли значні проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

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