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Сотні окупантів і десятки техніки, – Генштаб про втрати рф за день

Ольга Денисяка

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Російські війська продовжують зазнавати втрат. Зокрема, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів.

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