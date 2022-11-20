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Подоляк розповів, скільки ще Україні потрібно зброї

Ольга Денисяка

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Радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні. Зокрема, мова йде про 150-200 танків та 100 артилерійських систем. Про це Подоляк повідомив в інтерв’ю France 24

«Україні потрібно ще 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 ракетних систем залпового вогню, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо», – розповів Подоляк.

Подоляк також розповів, що американські ракети ATACMS з дальністю дії 300 км могли б наблизили кінець війни, дозволивши Україні знищити великі військові склади, розташовані на окупованих територіях. 

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