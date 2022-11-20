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На Стрийщині вщент згорів Mitsubishi Outlander

Ольга Денисяка

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Вночі 20 листопада в Стрийському районі Львівщини згорів автомобіль Mitsubishi Outlander. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

О 02:21 год. рятувальникам повідомили про пожежу поблизу села Ричагів Стрийського району – загорівся автомобіль Mitsubishi Outlander.  

Коли пожежники приїхали на місце, автомобіль був повністю охоплений вогнем. О 02:43 вогнеборці локалізували пожежу, та о 02:53 ліквідували. Вогонь знищив автомобіль. 

До ліквідації пожежі залучили трьох рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюються.

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