Львів’янин став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства серед молоді

Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи серед молоді з сучасного п’ятиборства. Львів’янин тріумфував у Польщі, де змагалася молодь, віком до 24 років. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Золота медаль чемпіонату Європи – найбільше досягнення у кар’єрі львівського спортсмена, зазначають в міському управлінні спорту. Сьогодні Юрій Ковальчук тренується під керівництвом Андрія Ковальчука, Віталія Тарнакіна, Олега Фіалковича та Андрія Орліковського.

«Якщо важко працюєш на тренуваннях – результат неодмінно буде. Дякую усім своїм тренерам, які допомогли мені здобути цей результат. Особливо дякую тренеру з фехтування, який своїми підказками мені допоміг», – прокоментував свій виступ чемпіон Європи Юрій Ковальчук.

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