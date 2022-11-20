Львів’ян попереджають про небезпеку падіння снігу з будинків

Через перепади температури повітря, з дахів будинків можуть спадати сніг та бурульки. Мерія Львова закликає усіх містян бути дуже обачними і не ходити близько до будинків, а також переходити дорогу лише у спеціально призначених місцях.

У повідомленні йдеться, що через температурні перепади, на дахах будівель утворюються нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливо це небезпечно у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків.

Щоб вберегтися від падіння снігу та буруль з дахів, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

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