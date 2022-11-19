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У ДТЕК спростували інформацію про заклик виїжджати з України

Анастасія Диняк

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У ДТЕК заявили, що генеральний директор компанії не закликав українців виїжджати з країни для економії електроенергії. Про це повідомили в енергокомпанії.

Так, представники ДТЕК спростували нібито заклик Тімченка до українців про виїзд за кордон, як про це раніше написало ВВС.

«Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон. В інтерв’ю британському ВВС Максим Тімченко чітко зазначив: “У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати”», – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що разом з Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять усе можливе для того, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Раніше вона витримала вже чотири удари росіян, які планували блекаут для України.

«ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі, за допомогою стабілізаційних відключень», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше ВВС повідомило про заклик гендиректора ДТЕК до українців. Нібито варто виїхати тимчасово з країни, якщо є така можливість, адже це допоможе зекономити більше енергії.

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