Українцям варто тимчасово виїхати за кордон, – ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що українцям варто виїхати тимчасово з країни, якщо є така можливість, адже це допоможе зекономити більше енергії. Про це пише BBC.

Так, Тимченко зазначив, що для енергосистеми було б корисно, якби ті, хто має таку можливість, виїхали з України на три-чотири місяці. Він наголосив, що кожна російська атака знижує надійність системи.

За його словами, зниження споживання електроенергії є основою функціонування української енергосистеми. Наразі вона не спроможна виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби.

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

«На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини… Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання», –зауважив Тимченко.

Генеральний директор ДТЕК, додає, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини української мережі чи електростанцій.