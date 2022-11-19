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СБУ встановила ще 11 організаторів «референдуму» на Запоріжжі

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України встановила особи ще 11 організаторів псевдореферендуму про приєднання до Росії на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, правоохоронці викрили 11 зловмисників, які були членами «територіальних виборчих комісій» в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській на Запоріжжі. Четверо з них обіймали посади «очільників територіальних виборкомів».

Зокрема, колаборанти були відповідальні за проведення агітаційної кампанії та залучення людей до так званого голосування. Також вони збирали персональні дані місцевих мешканців для формування «виборчих списків», які згодом передали до окупаційної «адміністрації».

Ці дані росіяни використовували для фальсифікації результатів «референдуму».

Окрім того, зловмисники брали участь у зйомках постановочних сюжетів для російських пропагандистських ЗМІ.

Правоохоронці повідомили усім причетним особам про підозру в колабораційні діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Їм загрожує до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

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