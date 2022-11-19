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Росіяни обстрілювали майже усі напрямки, – Генштаб

Анастасія Диняк

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19 листопада росіяни завдали двох ракетних удари та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка і Амбарне Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині області та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка – Запорізької;

на Криворізькому та Херсонському напрямках – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка та міста Херсон.

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