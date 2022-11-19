Рідні маленького Данилка просять про допомогу

Христина Гоголь просить небайдужих допомогти придбати вертикалізатор для її маленького похресника Данилка, щоб хлопчик міг мати опору та стояти. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, Данило народився у липні 2020 року. Одразу після пологів у нього стався крововилив в мозок, хлопчик отримав гідроцефалію. У Данилка діагностували важке ураження мозку. Дитина рік провела в лікарні та вже перенесла 20 операцій. Окрім того, малюк проходить 8 реабілітацій на рік.

Наразі у хлопчика інвалідність 1А групи і йому необхідний хороший вертикалізатор, щоб він міг мати опору, бавитися та трішки стояти. Приблизна вартість обладнання, яке вже було у використанні, становить 70 тисяч гривень.

«Взагалі обладнання для особливих діток дуже дороговартісне, а зараз дуже важко назбирати такі кошти. Тому, хто може, допоможіть поставити Данилка хоч трішки на ноги», – написала мати.

Діагноз: оперована гідроцефалія, спастичний тетрапарез, затримка псих-моторного розвитку, часткова атрофія зорових нервів.

Реквізити для допомоги: 5358380880009488 (Монобанк), Грева Лілія Іванівна (мама хлопчика)