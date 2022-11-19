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Рідні маленького Данилка просять про допомогу

Анастасія Диняк

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Христина Гоголь просить небайдужих допомогти придбати вертикалізатор для її маленького похресника Данилка, щоб хлопчик міг мати опору та стояти. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, Данило народився у липні 2020 року. Одразу після пологів у нього стався крововилив в мозок, хлопчик отримав гідроцефалію. У Данилка діагностували важке ураження мозку. Дитина рік провела в лікарні та вже перенесла 20 операцій. Окрім того, малюк проходить 8 реабілітацій на рік.

Наразі у хлопчика інвалідність 1А групи і йому необхідний хороший вертикалізатор, щоб він міг мати опору, бавитися та трішки стояти. Приблизна вартість обладнання, яке вже було у використанні, становить 70 тисяч гривень.

«Взагалі обладнання для особливих діток дуже дороговартісне, а зараз дуже важко назбирати такі кошти. Тому, хто може, допоможіть поставити Данилка хоч трішки на ноги», – написала мати.

Діагноз: оперована гідроцефалія, спастичний тетрапарез, затримка псих-моторного розвитку, часткова атрофія зорових нервів.

Реквізити для допомоги: 5358380880009488 (Монобанк), Грева Лілія Іванівна (мама хлопчика)

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