РФ тримає у двох морях 80 «Калібрів», – ВМС

Росія тримає шість ракетоносіїв у Чорному морі та Середземному морях. Їхній сумарний запал становить 80 ракет типу «Калібр». Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Так, станом на суботу, 19 листопада:

у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться сім ворожих кораблів, з яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 4 ракети;

в Азовському морі росіяни тримають на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 10 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет;

Окрім того, 19 листопада прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах РФ здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.