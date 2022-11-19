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РФ тримає у двох морях 80 «Калібрів», – ВМС

Анастасія Диняк

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Росія тримає шість ракетоносіїв у Чорному морі та Середземному морях. Їхній сумарний запал становить 80 ракет типу «Калібр». Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Так, станом на суботу, 19 листопада:

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться сім ворожих кораблів, з яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 4 ракети;
  • в Азовському морі росіяни тримають на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 10 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет;

Окрім того, 19 листопада прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах РФ здійснили:

  • до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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