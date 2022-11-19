До України прибув прем’єр Великої Британії

До Києва з неоголошеним візитом прибув прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Так, Володимир Зеленський та Ріші Сунак мали розмову, зокрема, й про подальшу співпрацю та підтримку між країнами.

«Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки», – зазначив Зеленський.