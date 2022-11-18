Українець намагався вивезти до Молдови американський літак

На кордоні з Молдовою в українця конфіскували легкомоторний літак американського виробництва, який він намагався вивезти на причепі вантажівки. Про це Львівському порталу повідомили в Одеській митниці.

Випадок стався у пункті пропуску «Старокозаче-Тудора». Сюди на вантажівці прибув українець, який прямував до Молдови. На причепі він хотів вивезти літак CESSNA 182R.

Як з’ясувалось, судно потрапило в Україну під зобов’язання про зворотне вивезення термін якого сплив три місяці тому. А заяви про продовження строку тимчасового ввезення, що передбачено законодавством, до митниці не надходило.

За цим факто склали протокол за ч. 6 ст. 481 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає 170 тисяч грн штрафу або конфіскацію предмету правопорушення.

Літак у порушника вилучили. Справу скерують до суду, який і буде обирати покарання.

Довідково: CESSNA 182R – легкомоторний літак американського виробництва, який почали випускати зі середини 1950-х. Один із найбільш масових в історії авіації. Найбільша вага, яку може підняти судно, – 1406 кг. Максимальна швидкість – 278 км/год.

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Фото: митниця