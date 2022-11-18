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Учасники Майдану з Львівської МТГ отримають виплати

Анастасія Диняк

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Мешканцям Львівської громади, які брали участь у подіях Майдану та отримали травми, отримають матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у понеділок, 21 листопада, в Україні відзначатимуть День гідності та свободи. З цієї нагоди Львів виплатить матеріальну допомогу мешканцям громади, які постраждали під час Революції Гідності.

Загалом одноразову матеріальну допомогу отримають 65 осіб. Кожен по 1 500 гривень. На ці потреби у міському бюджеті Львівської МТГ передбачили 97500 грн. Зазначимо, цю кошти у Львові виплачують з 2017 року.

Кошти виплатить управління соціального захисту ЛМР у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської МТГ.

Нагадаємо, що 21 листопада 2013 року розпочались перші протести української громадськості у відповідь на рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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