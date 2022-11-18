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У Львові стартує тиждень скульптури

Андрій Котенський

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19-27 листопада одразу на трьох локаціях міста вперше відбудеться Львівський тиждень скульптури. На виставці буде представлено більше 200 скульптур, створених в період XX-XXI століть. Тема тижня скульптури – хаос, бо саме це відчуття зараз переживають всі українці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Аби встигнути до офіційного відкриття виставку готували навіть під обстрілами рашистів.

«Цей тиждень – це спонтанна ідея, імпровізація, що виникла під час одного круглого столу про мистецтво в сучасному просторі. У мистецтвознавця Ореста Голубця виникла ідея зробити тиждень скульптури. Три тижні підготовки і зараз ми на порозі відкриття. Ми монтували цю виставку під ракетами, щоб показати такий важливий вид мистецтва.

Скульптура дуже сильно відрізняється від пам’ятників чи монументів, до яких звикли люди і якими виховується певне бачення про тривимірну пластику. Зайшовши у ці майстерні Академії мистецтв у мене в голові виник хаос. Хаос – це те, що твориться в головах більшості українців, тому це й стало темою цього тижня скульптури. Тут ми перемішуємо в просторі сучасне і минуле, живих і мертвих, класиків і початківців. Ми виймаємо з майстерень, фондів і колекцій скульптуру, щоб показати її такою, як вона є», – розповідає куратор виставки Павло Гудімов.

На виставці представлені скульптори: Ольга Безпалків, Ігор Береза, Назар Білик, Олександр Дяченко, Олег Капустяк, Ігор Ковалевич, Василь Корчовий, Тарас Левків, Ганна Лисик, Микола Малишко, Гія Міміношвілі, Ярослав і Ярослава Мотики, Роман Петрук, Володимир Семків, Олекса Фурдіяка, Денис Шиманський, Уляна Ярошевич та інші.

Основна експозиція «Хаос» буде представлена в старих майстернях та в галереї Академії мистецтв (вул. Снопківська, 47).

Продовження програми можна побачити в «Я Галерея» (вул. Руставелі, 8), відвідавши виставку «Нова Львівська скульптура», а також роботу Олекси Фурдіяки «Дудіння» на площі Петрушевича.

«Ми хочемо започаткувати традицію і кожного року восени проводити Львівський тиждень скульптури, залучати більше партнерів і майданчиків, популяризувати тривимірне мистецтво», – додав Павло Гудімов.

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