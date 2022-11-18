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Росіян з Херсонщини можуть перекинути до Бахмута, – британська розвідка

Анастасія Диняк

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Російські війська, які відступали з правого берега Дніпра, зокрема з Херсона, проходять доукомплектацію. Частину з них можуть перекинути під Бахмут на Донеччині. Про це повідомили у пресслжужбі Міноборони Британії.

Так, після відступу на Херсонщині російські окупанти зайнялися доукомплектацією, перегрупуванням та підготовкою оборонних рубежів на більшості ділянок уздовж всієї лінії фронту.

«Підрозділи будують нові системи окопів біля адмінмежі з Кримом та поблизу Сіверського Донця на межі Донеччини та Луганщини. Деякі з них розташовані за 60 км углиб від лінії фронту, що може свідчити про приготування росіян до суттєвого прориву ЗСУ», – зазначають британські розвідники.

Нагадаємо, станом на 17 листопада українські військові вийшли на рубіж по правому березі Дніпра, тож тепер контролюють всю територію поблизу окупованого Криму.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов наголосив, що ворог відновлює свої війська і перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки. Зокрема, на Донеччину, контроль над якою росіянам важливо встановити.

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