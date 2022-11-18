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Онлайн-казино, яке діяло в Україні, перерахувало в РФ майже 3 млрд грн

Наталя Дуляба

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Спецслужби заблокували масштабне онлайн-казино, яке нелегально діяло і заробляло в Україні, а потім гроші перераховувало в Росію. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Як встановили працівники департаменту кібербезпеки СБУ, роботу онлайн-казино організувала злочинна група, до якої входили п’ять українців і стільки ж росіян. Останні стояли на чолі ієрархічної управлінської вертикалі.

Українці ж цьому злочинному угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в Інтернеті.

«У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за час функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн», – кажуть у спецслужбі.

Зараз доступ до онлайн-ресурсів казино заблоковано, також зловмисники більше не мають доступу до платіжних систем.

Кримінальне провадження відкрили за такими статтями ККУ:

  • ч.1, ч.2 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст.203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч.1, ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Усім фігурантам справи вже оголосили підозру, найближчим часом їм мають обрати запобіжні заходи. Слідство триває.

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