На Волині з нелегальної фабрики вилучили цигарок на 20 млн грн

Правоохоронці викрили нелегальну тютюнову фабрику, яку розповсюджувала цигарки на території Львівської та Волинської областей. Продукції вилучили на 20 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, підпільний цех діяв в одному із віддалених сіл на Волині. За попередніми даними, на фірму могли нелегально виготовляти до 20 тисяч пачок цигарок щодоби. Продукцію зберігали та збували у Львівській та Волинській областях.

Територія заводу була обгороджена високим парканом, а також там була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду. Периметр патрулювала посилена охорона. Для виготовлення цигарок використовували високотехнологічне дороговартісне обладнання

Під час обшуків вилучено лінію для виробництва тютюнових виробів, лінію для їх пакування, понад 59 тисяч пачок готової продукції, понад 5,5 тонн тютюну, папір, фільтри і комплектувальні матеріали. Загальна вартість вилученого становить близько 20 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз, накладення арешту на майно.

Досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку триває (ч. 1 ст. 199 КК України).