ОСТАННІ НОВИНИ

На Волині з нелегальної фабрики вилучили цигарок на 20 млн грн

Анастасія Диняк

|

Правоохоронці викрили нелегальну тютюнову фабрику, яку розповсюджувала цигарки на території Львівської та Волинської областей. Продукції вилучили на 20 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, підпільний цех діяв в одному із віддалених сіл на Волині. За попередніми даними, на фірму могли нелегально виготовляти до 20 тисяч пачок цигарок щодоби. Продукцію зберігали та збували у Львівській та Волинській областях.

Територія заводу була обгороджена високим парканом, а також там була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду. Периметр патрулювала посилена охорона. Для виготовлення цигарок використовували високотехнологічне дороговартісне обладнання

Під час обшуків вилучено лінію для виробництва тютюнових виробів, лінію для їх пакування, понад 59 тисяч пачок готової продукції, понад 5,5 тонн тютюну, папір, фільтри і комплектувальні матеріали. Загальна вартість вилученого становить близько 20 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз, накладення арешту на майно.

Досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку триває (ч. 1 ст. 199 КК України).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Міноборони України позбавило акредитації низки українських та іноземних журналістів, які вели репортажі з Херсона одразу...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

всі статті
Львівський портал