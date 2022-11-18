На Львівщині через снігопад оголошено І рівень небезпеки

На території Львівщини до кінця доби, 18 листопада, та в ніч на 19 листопада прогнозують значний снігопад та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності – жовтий. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

У суботу, 19 листопада, снігопад поступово вщухне.

Вдень прогнозують без істотних опадів, проте на дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Мешканців Львівщини закликають бути обережними на дорозі і не перевищувати допустиму швидкість руху.

Тим часом, за даними Sinoptic, 19 листопада у Львові похолодає до 10 градусів морозу. Із неділі, 20 листопада потепліє, втім морозна погода протримається щонайменше до вівторка, 22 листопада.

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