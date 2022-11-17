В Україні ліквідували більше 83 тисяч російських окупантів

За добу російська окупаційна армія позбулася ще 400 своїх військових, 7 танків, 7 бойових броньованих машин та 6 дронів. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 17 листопада становлять:

особового складу ‒ близько 83 110 осіб ліквідовано (+400),

танків ‒ 2878 одиниць (+7),

бойових броньованих машин ‒ 5804 одиниці (+7),

артилерійських систем – 1860 одиниць (+0),

РСЗВ – 393 одиниці (+0),

засоби ППО ‒ 209 одиниць (+0),

літаків – 278 одиниць (+0),

гелікоптерів – 261 одиниця (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 одиниця (+6),

крилаті ракети ‒ 474 одиниці (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 одиниці (+2),

спеціальна техніка ‒ 160 одиниць (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

Лише станом на кінець вересня, за даними Міноборони, загальні втрати РФ сягали 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.

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