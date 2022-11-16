ЗСУ вдарили по залізничному мосту в районі Токмака, – Генштаб

На 266 добу війни в Україні російські окупаційні війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти та позиції Сил оборони. Водночас ЗСУ завдають ударів у відповідь, рашисти й надалі зазнають втрат. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 16 листопада.

Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ракетного удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках агресор здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки.

На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Підтверджено втрати рашистів у пункті Денежникове Луганської області. Внаслідок удару ЗСУ 15 листопада втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також 9 листопада знищено 8 окупантів та поранено 16 озброєних осіб в районі міста Амвросіївка Донецької області.

«В результаті дій Сил оборони пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів», – кажуть у Генштабі.

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Також ЗСУ 15 листопада вдарили по місцю розташування російських військ у районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо втрат загарбників уточнюється.

У Мелітополі тим часом відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті існують значні проблеми з водопостачанням.

Українська авіація протягом доби вдарила по двох позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів російських окупантів.

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