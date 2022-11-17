Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Міноборони України позбавило акредитації низки українських та іноземних журналістів, які вели репортажі з Херсона одразу після того, як ЗСУ увійшли до міста. Медійники виступають проти такої заборони і вимагають від влади негайно повернути акредитацію. У Генштабі ж наголошують на тому, що журналісти опинилися у звільненому місті без дозволу і порушили правила, які були обумовлені заходами безпеки.

З чого все почалось

13 листопада Генеральний штаб повідомив про скасування дозволу на роботу та визнання нечинними прескарт представників низки ЗМІ. У заяві наголошувалося, що ЗМІ порушили вимогу наказу Головнокомандувача ЗСУ №73 і перебували у Херсоні без дозволу.

«Нещодавно, деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів. Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача ЗСУ, а також відповідних розпоряджень військового командування. Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними», – йшлось в опублікованій заяві Генштабу.

У Генштабі не назвали журналістів та ЗМІ, яких саме позбавили акредитацій, однак, як повідомляє Детектор-медіа, зокрема, позбавили акредитації журналістів hromadske Анастасію Станко та Миколу Пастико, CNN та SkyNews. Окрім них, у Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного, а також в ефірі каналу «Рада» було ввімкнення з Херсона.

Варто зауважити, що раніше, 11 листопада, у день визволення Херсона, ОК «Південь» повідомило, що доступ представників медіа до населених пунктів, які були деокуповані в листопаді 2022 року, тимчасово обмежено.

«Звертаємо увагу, що робота в населених пунктах, які знаходяться в районі проведення бойових дій, регулюється наказом головнокомандувача ЗСУ №73 від 03.03.2022, порушення якого є підставою для позбавлення акредитації. Доступ до цих населених пунктів буде тільки після проведення силами оборони стабілізаційних заходів», – наголосили військові.

Чому журналістів не пускали до Херсона

За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, заборона та обмеження в‘їзду/виїзду «обумовлена заходами безпеки». Вона пояснює, що коли сили оборони звільняють українські міста, першими заходять правоохоронці. Спочатку відпрацьовують стабілізаційні заходи СБУ, поліція і проводиться розмінування. В ці перші дні в‘їзд/виїзд заборонені для цивільних осіб. Потім, коли безпека стабілізована, офіційно піднімають прапор і дозволяють цивільному населенню вільно в‘їжджати/виїжджати.

«В період первинного проведення стабілізаційних заходів заборонено в‘їзд всім цивільним і навіть журналістам. Головною цінністю тут є життя та безпека цивільних осіб. По-друге, враховуючи специфіку окупації, є певні оперативні заходи, які правоохоронцям доцільно проводити по «гарячих слідах» саме в умовах обмеженого в‘їзду у населений пункт», – написала у Facebook Ганна Маляр.

Своєю чергою керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня також наголосила, що існує небезпека для самих журналістів. Вона розповіла Детектор медіа, що представники ЗМІ збиралися залишатися у місті надовго і орендувати квартири. Однак була ймовірність, що квартири у щойно звільненому місті можуть бути заміновані.

У Міноборони також пояснили, як саме надається дозвіл на фактичне перебування і роботу журналіста в зоні активних бойових дій. Такий дозвіл надають військові з врахуванням ступеню небезпеки та військових задач. Акредитацію дають ЗСУ після перевірки СБУ, яка є обов‘язковою і її результати безпосередньо впливають на рішення про акредитацію. Для акредитованих журналістів встановлюється відповідний порядок роботи в умовах воєнного стану, який встановлений Наказом Головнокомандувача ЗСУ «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану». Порушення правил наказу є підставами для скасування акредитації представника ЗМ

«Чим небезпечне порушення цих правил? загрозою життю не лише журналістів, а й інших осіб; ускладнення роботи правоохоронців на звільненій, але не стабілізованій території та ускладнення роботи сил оборони в зоні бойових дій. Пріоритет наразі – безпека та воєнні задачі», – наголосила заступниця міністра оборони.

Журналісти опинилися у Херсоні без дозволу і порушили заборону, – Генштаб

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що наразі проводиться розслідування, як саме журналісти потрапили в деокуповане місто, оскільки заборона на відвідування Херсона до завершення стабілізаційних заходів розповсюджувалася на всіх.

Детектора медіа, посилаючись на власні джерела стверджує, що одна знімальна група дісталася в місто разом із військовими. Проте Гуменюк заперечила цю інформацію і наголосила, що ніхто з представників ЗМІ не мав жодних дозволів.

«Те, що туди потрапили деякі журналісти – це так само, як люди, які переходять вулицю на червоне світло: всі знають, що цього не можна робити, це офіційно заборонено, але вони все рівно переходять. І навіть часто за це їм нічого не буває. Ми з’ясовуємо обставини, як там опинилося декілька знімальних груп, і з’ясовуємо, хто вони, як вони проїхали. Як вони оминули блокпости, бо не всі проїхали через блокпост. Розбираємося з кожною ситуацією окремо. Як це було – за сприяння якихось військових, які взяли на себе відповідальність? Якщо так, то ми проводимо службовий розбір і будуть зроблені висновки, проведена робота на рівні дисциплінарного стягнення», – каже Наталія Гуменюк.

Медійники вимагають повернути акредитацію

Українські та іноземні ЗМІ та медійні організації вимагають від влади повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та в яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.

Медійники написали листа до президента Володимира Зеленського, головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного та міністра оборони Олексія Резнікова, в якій вимагають від влади «розв’язати конфліктну ситуацію, викликану неефективністю та непрофесіоналізмом комунікаційних структур Міністерства оборони, зокрема Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня». Текст заяви повністю опублікував Інститут масової інформації (ІМІ).

Крім того, журналісти вимагають провести внутрішнє розслідування «непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК “Південь” і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України і прийняти відповідні кадрові рішення».

«Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи й дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбиваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії», – йдеться в заяві.

В заяві наголошують, що репортажі українських і закордонних журналістів, зроблені у звільненому Херсоні, стали величезним вкладом у перемогу. Весь світ облетіли кадри колег із CNN, SkyNews та інших провідних іноземних та українських медіа. Вони засвідчили радість, із якою херсонці зустрічають українську армію, спростовуючи тим самим брехню російської пропаганди. Їхні матеріали є також надважливими документами української історії, яка твориться зараз.

Натомість комунікаційні структури Міноборони звинувачують у тому, що вони «не спромоглися побудувати механізм допуску журналістів, вирішили просто заборонити абсолютно всім журналістам працювати, посилаючись на небезпеку перебування в щойно звільненому місті».

«Провал у розумінні особливостей роботи журналістів на війні і небажання створити рівні і прозорі правила роботи вилився у створення інформаційної напруги і комунікаційну кризу. Намагання заборонити все не просто не працює – воно шкодить нашій країні. А ті, хто шукає простих рішень, породжують складні проблеми», – наголошують журналісти.

Відтак медійники вимагають у своїй заяві:

Негайно повернути акредитацію нашим українським і зарубіжним колегам, які висвітлювали події в Херсоні та в яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.

Провести внутрішнє розслідування непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК “Південь” і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України і прийняти відповідні кадрові рішення.

Побудувати рівні та прозорі правила роботи і допуску журналістів і відмовитись від вибіркового підходу.

Перестати агресивно атакувати медійників і почати з ними співпрацювати. Залучити до роботи комунікаційних органів МО професіоналів, які розуміються на особливостях роботи журналістів і здатні побудувати якісну комунікацію.

Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи і дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбиваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії.

Припинити необґрунтоване перешкоджання роботі журналістів і ставитися до них з повагою, розуміючи їхні потреби та місію. Світ дізнається про війну і співпереживає Україні зокрема й завдяки роботі наших українських і закордонних колег.

Докласти всіх зусиль, аби професійні медіа могли оперативно і безперешкодно виконувати свою роботу.

Світ повинен знати правду про злочини Росії

На позбавлення представників ЗМІ акредитації відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, який звернувся до міністра оборони. Він наголосив, що контроль доступу медіа в умовах війни потрібен. Це є міжнародний стандарт і саме для цього в Генштабі створено Центральне управління цивільно-військового співробітництва.

Скасування дозволів на роботу омбудсмен називає неприйнятним та закликає переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа. З такою вимогою він звернувся до Міністра оборони України Олексія Резнікова.

«Світ повинен знати правду про злочини Російської Федерації! А журналісти повинні мати можливість цю правду розповсюджувати!», – наголосив Дмитро Лубінець.

Висловила стурбованість рішенням Офісу президента щодо журналістів, які висвітлювали звільнення Херсона, і міжнародна організація із захисту прав людини «Репортери без кордонів».

«RSF стурбована повідомленнями про позбавлення акредитації десятків місцевих та міжнародних журналістів за висвітлення визволення Херсона. Закликаємо українську владу відновити акредитації та гарантувати вільне здійснення журналістської діяльності», – йдеться в заяві «Репортерів без кордонів».

P.S

В Міноборони повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення до 11 листопада опрацьовано 12773 заявок від представників ЗМІ. З них акредитували 5462 представників національних та 7311 представників іноземних ЗМІ. Відмовили в акредитації 423 особам і позбавлено акредитації 79 осіб.

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