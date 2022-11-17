На Дрогобиччині грибник три дні блукав лісом

45-річний мешканець Дрогобиччини, маючи проблеми з ногами, пішов у ліс по гриби і заблукав. Його шукали три дні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За допомогою правоохоронців звернувся мешканець Дрогобиччини і розповів, що його 45-річний брат три дні тому пішов у ліс по гриби, але так і не повернувся додому.

До пошуків зниклого залучили рятувальників та небайдужих місцевих мешканців. Разом вони день за днем прочісували багатокілометрові лісові масиви.

15 листопада чоловіка виявили у лісі неподалік села Брониця, що за 5 кілометрів від його помешкання. Як встановили поліцейські, у нього були хворі ноги, через що той не міг рухатися і самостійно дістатися дому.

Правоохоронці разом із надзвичайниками понад пів кілометра пронесли грибника на руках до підводи, якою відвезли його до дороги. Там чоловіка передали медикам, зараз він лежить у лікарні, але його життю нічого не загрожує.

«Вкотре нагадуємо: збираючись до лісу, заздалегідь складайте маршрут, майже заряджені засоби зв’язку та мобільний зарядний пристрій, попереджайте рідних та близьких про свої плани та орієнтовне місцеперебування», – додають у поліції.

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