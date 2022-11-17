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Львову передали 100 бойлерів

Наталя Дуляба

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ЮНІСЕФ (дитячий фонд ООН) передав Львову сотню бойлерів, аби нагрівати воду у медзакладах, школах і центрах роботи із переселенцями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Бойлери Львів отримав як гуманітарну допомогу у межах реалізації стратегії «Громада, дружня до дітей та молоді». Всіх із розподілять між закладами охорони здоров’я, школах та центрами, які працюють із вимушеними переселенцями.

«Ця допомога є вкрай важливою в такі нелегкі часи. Ми відчуваємо, що це допоможе стабілізувати ситуацію при аварійних ситуаціях. Проте це й доступ до гарячої води як такий і забезпечення дотримання правил гігієни серед дорослих та дітей», – прокоментував керівник мережі молодіжних просторів «Твори!» Олег Малець.

Сотню бойлерів вдалося доставити завдяки фінансовій підтримці Бюро гуманітарної допомоги USAID та ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, що Львів отримав статус ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді» у 2021 році.

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