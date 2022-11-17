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Фінляндія надасть Україні найбільший з початку війни пакет допомоги

Ольга Денисяка

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Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги вартістю 55,6 мільйона євро. Це є найбільша допомога від Фінляндії з початку повномасштабного втоФргнення росії. Про це повідомили в Міноборони Фінляндії.

Це буде десятий пакет військової техніки, який буде поставлено в Україну. Загальна вартість усіх пакетів військової техніки, наданих Фінляндією Україні, зараз становить 160,4 млн євро.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, асортимент оборонного обладнання, яке зараз надсилається, є найбільшим.

В уряді зазначили, що для того, аби гарантувати, що доставка досягне місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або розклад надаватися не буде. Повідомляється також, що при прийнятті рішення про надання додаткової допомоги було враховано потреби України іі ресурси Збройних сил Фінляндії.

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