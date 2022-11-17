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Біля Яворова під колесами авто загинув пішохід

Наталя Дуляба

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У ДТП неподалік Яворова загинула 66-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу, 16 листопада, орієнтовно о 17:30 год. у селі Терновиця, що біля Яворова. Тут на трасі Львів – Краківець 30-річна новояворівчанка за кермом Audi А3 збила пішохода.

Потерпілою виявилась 66-річна місцева мешканка. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або без такого.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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