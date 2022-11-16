У РФ назвали резолюцію ООН про компенсацію Україні «грабунком»

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що Росія категорично проти резолюції Генеральної асамблеї ООН про компенсацію збитків, завданих Україні в ході повномасштабної війни. Про це пише Європейська правда.

Так, за словами Пєскова, прийняття резолюції є спробою «вкрасти» російські золотовалютні резерви, які «були абсолютно незаконним чином заблоковані».

«Це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Рішення це не є юридично зобов’язуючим, так ми до нього і будемо ставитися. Категорично проти цього», – зазначив він.

Також прессекретар додав, що кремль зробить усе можливе, щоб не допустити вилучення заморожених активів РФ.

«На тлі абсолютного нехтування в останні пів року всіх основ і правил приватної власності, міжнародного права тощо, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення. Усе це ми будемо враховувати при визначенні нашої подальшої лінії», – наголосив Пєсков.

Нагадаємо, 14 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до Росії відшкодувати збитки, завдані Україні повномасштабною війною.

За резолюцію проголосували 94 країни, ще 73 утрималися. Проти висловилися 14 держав: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.

Раніше представник України Сергій Кислиця представив проєкт резолюції про компенсацію збитків, які завдала Росія під час війни.

Також дипломат наголосив, що Росія продовжує блокувати роботу Ради Безпеки ООН своїм право на вето, тим самим, не дозволяючи ухвалити жодного рішення, яке засуджувало та накладало наслідки на неї через війну в Україні.