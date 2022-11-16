У Львові з великим сольним концертом виступить Хор Верьовки

У понеділок, 5 грудня, у Львові на сцені Театру Заньковецької виступить легендарний Хор імені Григорія Верьовки. Початок концерту о 19:30. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У міста Лева колектив готує спеціальну програму, яка складатиметься із творів, більшість з яких львів’яни ще не чули. Це українські пісні, танці, оркестрові номери. Окрім того, публіку очікує сюрприз, а саме спеціальний гість – одна із найвідоміших львівських виконавиць.

«Ми повинні підтримувати один одного у цей важкий час, в тому числі й хорове мистецтво, адже війна тимчасова, вона закінчиться перемогою, а культура має жити. Нам дуже потрібна допомога слухачів, глядачів, яким ми щиро вдячні за це, адже ми працюємо для людей і в цьому наша місія», – анонсує директор-розпорядник колективу Ігор Курилів.

Хор ім. Г.Верьовки зараз активно тримає культурний фронт України, виступаючи з благодійними концертами у різних країнах Європи та українських містах, збираючи кошти для відновлення пошкоджених росіянами культурних пам’яток, серед яких Музеї Сковороди, Маріупольський драмтеатр, Харківські опера та філармонії, храми тощо, у Фонд для лікування та реабілітацію наших Захисників, які зараз на Луганщині та Донеччині. Також виступають для діток, які, на жаль, втратили батьків через війну. На ці благодійні ініціативи колектив перераховує виручені з концертів кошти.

Саме на таку подію запрошують львів’ян, адже подія у Львові також благодійного спрямування, а частина коштів буде передана ЗСУ.

Квитки на подію доступні за посиланням: Concert.ua

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