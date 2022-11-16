ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові з великим сольним концертом виступить Хор Верьовки

Омелян Шевчук

|

У понеділок, 5 грудня, у Львові на сцені Театру Заньковецької виступить легендарний Хор імені Григорія Верьовки. Початок концерту о 19:30. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У міста Лева колектив готує спеціальну програму, яка складатиметься із творів, більшість з яких львів’яни ще не чули. Це українські пісні, танці, оркестрові номери. Окрім того, публіку очікує сюрприз, а саме спеціальний гість – одна із найвідоміших львівських виконавиць.

«Ми повинні підтримувати один одного у цей важкий час, в тому числі й хорове мистецтво, адже війна тимчасова, вона закінчиться перемогою, а культура має жити. Нам дуже потрібна допомога слухачів, глядачів, яким ми щиро вдячні за це, адже ми працюємо для людей і в цьому наша місія», – анонсує директор-розпорядник колективу Ігор Курилів.

Хор ім. Г.Верьовки зараз активно тримає культурний фронт України, виступаючи з благодійними концертами у різних країнах Європи та українських містах, збираючи кошти для відновлення пошкоджених росіянами культурних пам’яток, серед яких Музеї Сковороди, Маріупольський драмтеатр, Харківські опера та філармонії, храми тощо, у Фонд для лікування та реабілітацію наших Захисників, які зараз на Луганщині та Донеччині. Також виступають для діток, які, на жаль, втратили батьків через війну. На ці благодійні ініціативи колектив перераховує виручені з концертів кошти.

Саме на таку подію запрошують львів’ян, адже подія у Львові також благодійного спрямування, а частина коштів буде передана ЗСУ.

Квитки на подію доступні за посиланням: Concert.ua

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

всі статті
Львівський портал