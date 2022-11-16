У Львові медики врятували 44-річного чоловіка із гострим інфарктом

В лікарні святого Луки врятували 44-річного львів’янина Богдана Петригу, який раптово дістав гострий інфаркт міокарда. Медики кажуть, що більшість молодих людей із такою хворобою не виживає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Богдан був удома разом із дружиною, коли зненацька відчув біль в ділянці серця та знепритомнів. Жінка миттю зреагувала, викликала швидку та, відчувши зупинку дихання, взялась самотужки робити штучне дихання і непрямий масаж серця. За лічені хвилини приїхала бригада екстреної допомоги та почала дефібриляцію.

Зазвичай серце вдається запустити швидко, однак цього разу боротьба за відновлення серцебиття тривала значно довше. Пацієнта доправили у відділення невідкладної допомоги лікарні святого Луки, де вже його очікували лікарі невідкладної медицини, анестезіолог та кардіолог.

Медики кажуть: чоловік був у критичному стані. Йому провели коронографію та стентування, оскільки інфаркт – це надрив атеросклеротичної бляшки, який перешкоджає кровотоку в артерії. Коли стається такий надрив, бляшки утворюють тромботичні маси, які закупорюють коронарну артерію, і тоді серцевий м’яз починає відмирати. Під час стентування Богдану через руку завели катетер із стентом, який відкриває артерію, і кровопостачання серця відновилось.

«Пацієнт був заінтубований та підключений до апарату ШВЛ. Хоча на сьому добу прийшов до свідомості, але на самостійне дихання був переведений лише на 16 добу», – розповідає завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Олена Войтович.

Під цілодобовим спостереженням медики виходжували пацієнта для стабілізації всіх систем і функцій організму. На 20 день Богдана Петригу перевели в кардіологічне відділення, де він перебував на лікуванні ще 20 днів.

«У наше відділення його перевели у стабільному стані. З ним працювали реабілітологи, які розходжували хворого, та логопеди, аби розпрацювати мовлення. Адже пацієнт довго перебував на штучній вентиляції легень, йому було важко рухатися, він спершу не вставав, погано розмовляв. Чоловік вів нічний спосіб життя. Він працював таксистом і часто недосипав, багато курив. Ймовірно, такий спосіб життя призвів до розвитку гострого інфаркту міокарда в 44 роки», – каже завідувачка відділення кардіології та реперфузійної терапії Мар’яна Войтович і додає: те, що чоловік вижив і скоріш за все залишився працездатним, є унікальним випадком.

Зараз Богдан почувається добре, і після лікування у реабілітаційному центрі в Брюховичах, уже поїхав додому.

Медики наголошують: інфаркт в молодих людей часто призводить до раптової серцевої смерті. Тому вкотре закликають проходити планові медичні обстеження і звертатись до сімейного лікаря при зміні самопочуття.

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