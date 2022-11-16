ССО знищили російський патруль на Луганщині

Сили спецоперацій України знищили патруль російських окупантів у районі Кремінної на Луганщині. Про це йдеться в Телеграмі ССО.

Спецпризначенці влаштували засідку та знищили кількох окупантів.

«Патруль російських окупантів знищила група ССО України в районі Кремінної на Луганщині. Після успішного проведення засідки наші воїни відійшли. Згодом український БПЛА зафіксував, як росіяни евакуйовують знищений патруль», – йдеться в повідомленні.

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