ОСТАННІ НОВИНИ

На Самбірщині авто злетіло в поле та перекинулося на дах

Анастасія Диняк

|

На Львівщині водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. В автомобілі також був пасажир, особа якого встановлюється. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у вівторок, 15 листопада, близько 16:50 год. на автодорозі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий між селами Мала Озимина та Велика Озимина Самбірського району.

За попередніми даними правоохоронців, 36-річний мешканець Дрогобича не впорався з керуванням авто «Фольксваґен Пасат», виїхав на зустрічне узбіччя, злетів у кювет та перекинувся.

Унаслідок цього чоловік від отриманих травм загинув на місці. Окрім того, в авто був пасажир віком 50-60 років. Він отримав поранення та був госпіталізований. Наразі його особа встановлюється.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал