На Самбірщині авто злетіло в поле та перекинулося на дах

На Львівщині водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. В автомобілі також був пасажир, особа якого встановлюється. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у вівторок, 15 листопада, близько 16:50 год. на автодорозі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий між селами Мала Озимина та Велика Озимина Самбірського району.

За попередніми даними правоохоронців, 36-річний мешканець Дрогобича не впорався з керуванням авто «Фольксваґен Пасат», виїхав на зустрічне узбіччя, злетів у кювет та перекинувся.

Унаслідок цього чоловік від отриманих травм загинув на місці. Окрім того, в авто був пасажир віком 50-60 років. Він отримав поранення та був госпіталізований. Наразі його особа встановлюється.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.