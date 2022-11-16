На Львівщині викрили чергову схему вивезення ухилянтів за кордон

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який майже за 7 тисяч доларів допомагав «ухилянтам» уникнути мобілізації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисником, який організував незаконну схему ухиляння від мобілізації чоловікам призовного віку, виявився 32-річний мешканець Дрогобича.

Як встановили правоохоронці, чоловік забезпечував ухилянтів документами, які дозволяли виїхати за кордон під виглядом учасників волонтерської організації. Свої послуги він оцінював у суму 6 800 доларів США за один пакет документів. Поліцейські затримали зловмисника під час одержання ним «винагороди».

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної схеми. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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