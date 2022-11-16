Львівщині прогнозують дощ і мороз

Львівський регіональний центр з гідрометеорології поінформував про погіршення погодних умов упродовж 16-20 листопада. На Львівщині очікуються дощі з мокрим снігом, заморозки та ожеледиця на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На 16 листопада синоптики прогнозують дощ, подекуди з мокрим снігом. 17 листопада – вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. На 18-20 листопада очікується без істотних опадів. На дорогах буде ожеледиця, подекуди – нестійкий сніговий покрив.

Також на Львівщині відбудеться поступове зниження температури: 16 листопада до 2-5°тепла. 17 листопада від 1° морозу до 2° тепла, 18 листопада 2–4° морозу, 19-20 листопада 2-9° морозу.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80. Або ж у службу екстреної допомоги за номером 112.

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