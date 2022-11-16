16 листопада на Львівщині відключатимуть світло

У середу, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення. Про це повідомляє Укренерго.

Енергетики зазначають, що масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.

Тому просять з розумінням ставитися до відключень.

«Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними. Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям», – йдеться в повідомленні.

Детальніше про те, чому у вас немає світла, можна дізнатися на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

Нагадаємо, після атак РФ на енергосистему України жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії.

До стабілізації енергоринку України усіх закликають раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, то частково перейти на роботу вночі.

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