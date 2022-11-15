У Львові перекривають вулицю Луганську

У Львові на два дні перекриють вулицю Луганську в межах залізничного переїзду. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 08:00 год. 16 листопада і до 22:00 год. 17 листопада буде перекрито для руху транспорту вул. Луганську в межах залізничного переїзду, оскільки регіональна філія «Львівської залізниці» буде проводити роботи із заміни настилу залізничного переїзду.

Відтак автобусний маршрут №13 об’їжджатиме перекриту ділянку через вул. Навроцького.

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