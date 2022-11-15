Роман Скорпіон запрошує на благодійний концерт в підтримку 24 бригади

У Неділю, 20 листопада, у концертному залі клубу «Малевич» із благодійним концертом виступить Роман Скорпіон. Про це Львівському порталу повідомили організатори VINIL Concert agency.

Усі кошти будуть спрямовані на підтримку 24-ої бригади, зокрема на закупівлю термобілизни та квадрокоптера.

Початок концерту о 16:00,

«Благодійний концерт справжнього романтика, хіти якого співає вся Україна і не тільки. Вас чекає вечір незабутніх емоцій та улюблених пісень!», – запрошують організатори.

Квитки доступні за посиланням: Karabas.com.

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