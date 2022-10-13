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РФ вдарила ракетами по військовому об'єкту на Львівщині

Ольга Денисяка

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13 жовтня російські війська вдарили ракетами по військовому об’єкту у Золочівському районі Львівщини. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією голови ОВА, окупанти раніше вже обстрілювали цей об’єкт. Внаслідок удару було зруйноване військове майно, жертв немає.

Загалом по Львівщині випустили три ракети, одну з них збили сили протиповітряної оборони.

«Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО», – написав Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 15:39 год, вона тривала більше години.

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