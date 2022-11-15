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Філармонія запрошує на «Французькі Фантазії» і «Варіації та Елегії»

Омелян Шевчук

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16 та 17 листопада у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудуться концерти за участі Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова», солістів: Олени Мацелюх, Меланії Макаревич та диригента Мирона Юсиповича. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

16 листопада о 19:00 на слухачів чекає програма «Французькі Фантазії» від солістки Львівської національної філармонії – Олени Мацелюх (орган) та Меланії Макаревич (фортепіано), в якій прозвучить музика французьких композиторів кінця ХІХ та ХХ століття: Моріса Равеля, Клода Дебюссі, Олів’є Мессіана та інших.
Квитки тут: cutt.ly/1

17 листопада о 19:00 – «Варіації та Елегії». У виконанні академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» під батутою Мирона Юсиповича будуть представлені: «Варіації на тему Френка Бріджа» британского композитора Бенджаміна Бріттена, «Три українські весільні пісні» львів’янина Мирослава Скорика, які разом з оркестром виконає солістка – Ірина Ключковська.  Продовжать концерт «Дві Елегійні мелодії» Едварда Ґріґа та твір цьогорічного ювіляра Євгена Станковича — «Елегія пам’яті Людкевича» для струнних ля-мінор, яким композитор вшанував пам’ять про свого вчителя.
Квитки тут: cutt.ly/2

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