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15 листопада на Львівщині не вимикатимуть світло

Ольга Денисяка

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У вівторок, 15 листопада, графіків погодинного чи аварійного відключення електроенергії у Львові та області не впроваджують. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Наразі прийняли рішення не вимикати мешканцям Львівщини світло, втім енергетики наголошують, що все може змінитись у будь-який момент.

Детальніше про те, чому у вас немає світла, можна дізнатися на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

Нагадаємо, після атак РФ на енергосистему України жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії.

До стабілізації енергоринку України усіх закликають раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, то частково перейти на роботу вночі.

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