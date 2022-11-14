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За ґрати відправили російського танкіста, який обстрілював будинки в Маріуполі

Ольга Денисяка

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На Донеччині до 12 років за ґратами засудили танкіста, який брав участь у захопленні Маріуполя. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора повідомили, що засудили мешканця Донецька, який з початком повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України як оператор-навідник танку «Т-72Б1» у м. Маріуполі. У квітні 2022 року танкіста взяли у полон військовослужбовці ЗСУ у Волноваському районі.

У суді довели, що у червні 2014 року, коли м. Донецьк окупували незаконні збройні формування РФ, чоловік добровільно підписав так званий контракт на проходження військової служби у якості стрілка мотострілкового батальйону 9 полку морської піхоти «народної міліції ДНР». У подальшому, з серпня 2015 по квітень 2022 року засуджений служив кулеметником у незаконних збройних формуваннях зазначеного псевдоправоохоронного органу, а саме у фінансово-економічній міліції, батальйонах «Сомалі», «Чечен», «П’ятнашка». 

Суд ухвалив вирок за вчинення державної зради, а також участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України) і засудив його до 12 років позбавлення волі.

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