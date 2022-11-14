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У Львові п’яний водій збив знак і перекинувся

Наталя Дуляба

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У Львові на вул. Богданівській п’яний водій на Mazd’і в’їхав у дорожній знак і перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась у ніч на понеділок, 14 листопада, на вул. Богданівській. Тут близько півночі 37-річний водій автомобіля Mazda 3 не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в’їхав у дорожній знак та перекинувся.

Поліцейські, які прибули на місце, виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Проти перевірку на пристрої Drager він відмовився.

В момент аварії в авто перебував також 52-річний пасажир. Він як і сам горе-водій не постраждав.

На водія склали протокол за ч.4 ст.130 (вживання особою, яка керувала транспортним засобом після ДТП за її участю алкоголю, наркотичних засобів до проведення уповноваженою особою медичного огляду) та за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Справу скерують до суду, який і обиратиме покарання для горе-водія.

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