Сидів на колії: біля Пустомитів потяг збив чоловіка

У Львівському районі пасажирський потяг збив чоловіка, який сидів на колії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась пізно ввечері 12 листопада на залізничному перегоні між селами Щирець та Глинна-Наварія Львівського району. Тут близько 22:30 год. пасажирський поїзд сполученням Трускавець – Київ, рухаючись у напрямку Львова, збив людину.

Як попередньо встановили правоохоронці, потерпілим виявився 38-річний мешканець районі. Під час наїзду поїзда він сидів на колії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі триває слідство.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил поведінки на залізниці:

не можна стояти близько до краю платформи при наближенні потяга;

переходити колію дозволено лише у спеціально відведених місцях, користуючись пішохідними мостами та тунелями. Якщо їх немає, слід скористатись спеціально обладнаними настилами або переходити лише в тих місцях, де є вказівники. При цьому необхідно пересвідчитись, що до переходу не наближається потяг;

заборонено пролазити під вагонами;

категорично заборонені будь-які ігри на залізничній колії;

категорично заборонено залазити на вагони, локомотиви – це може призвести до ураження електрострумом;

заборонено залишати дітей без нагляду на посадкових платформах.

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