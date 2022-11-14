ОСТАННІ НОВИНИ

П’яний мешканець Львівщини забив свою матір до смерті

Наталя Дуляба

|

У Львівському районі чоловік напідпитку жорстоко побив свою 71-річну матір і пішов спати. Сама ж жінка померла від отриманих травм. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався 12 листопада в одному зі сіл Львівського району. В поліцію зателефонував 46-річний місцевий мешканець і розповів, що його мати раптово померла.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що на тілі 71-річної жінки є сліди насильницької смерті. Опитавши сусідів, переглянувши відео з камер спостереження, вони з’ясували, що до смерті пенсіонерки причетний її ж син.

Напередодні він приїхав до матері напідпитку, між ними виник конфлікт. Через це чоловік жорстоко побив матір, після чого пішов спати. Від отриманих травм жінка померла.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання –від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника вже затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідство триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал