П’яний мешканець Львівщини забив свою матір до смерті

У Львівському районі чоловік напідпитку жорстоко побив свою 71-річну матір і пішов спати. Сама ж жінка померла від отриманих травм. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався 12 листопада в одному зі сіл Львівського району. В поліцію зателефонував 46-річний місцевий мешканець і розповів, що його мати раптово померла.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що на тілі 71-річної жінки є сліди насильницької смерті. Опитавши сусідів, переглянувши відео з камер спостереження, вони з’ясували, що до смерті пенсіонерки причетний її ж син.

Напередодні він приїхав до матері напідпитку, між ними виник конфлікт. Через це чоловік жорстоко побив матір, після чого пішов спати. Від отриманих травм жінка померла.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання –від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника вже затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідство триває.

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