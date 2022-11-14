Львів прощатиметься зі ще одним захисником

У вівторок, 15 листопада, Львів попрощається з Героєм Андрієм Резніковим, який загинув, захищаючи Україну. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин похорону відбудеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїна на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя:

Андрій Резніков (25.11.1981-07.11.2022). Львів’янин.

Навчався у Ліцеї «Інтелект» Львівської міської ради. Закінчив Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій» за спеціальністю «кондитер-кулінар».

У 1999 році проходив військову службу у лавах Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Додатково здобував освіту у місті Арієль, де згодом розпочав свій кар’єрний шлях.

У 2010 році повернувся на Батьківщину, займався підприємницькою діяльністю.

Із першого дня повномасштабного вторгнення російської федерації став до лав територіальної оборони. Боровся проти окупантів у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Під час проходження служби заочно навчався на юридичному факультеті.

У Андрія Резнікова залишилися мама, дружина та донька.