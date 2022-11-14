Канада оголосила про 500 млн дол. військової допомоги Україні та нові санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть 500 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні, а також запровадить нові санкції проти Росії. Про це йдеться на сайті уряду Канади.

У повідомлені йдеться, що оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення в Україну, Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з українським народом і союзниками, захищаючи спільні цінності миру, демократії та прав людини.

«Ми продовжуватимемо використовувати всі наявні в нас інструменти, щоб підтримати Україну та притягнути Росію до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

На саміті G20 прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть 500 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні, щоб допомогти Збройним Силам України захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії.

«Це зобов’язання ґрунтується на 500 мільйонів доларів військової допомоги Україні, оголошеній у бюджеті на 2022 рік, і піде на військове обладнання, обладнання для спостереження та зв’язку, паливо та медичне обладнання», – йдеться в повідомленні.

Канада також вводить додаткові санкції проти росіян. Ці санкції стосуються 23 співробітників російського сектору юстиції та безпеки, включаючи офіцерів поліції та слідчих, прокурорів, суддів і працівників пенітенціарних установ, причетних до грубих і систематичних порушень прав людини лідерів російської опозиції. Ці нові заходи базуються на санкціях, які Канада запровадила проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб після незаконного та неспровокованого вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Уряд країни повідомляє також, що після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада запровадила санкції проти понад 1400 осіб і організацій, причетних до вторгнення в Україну, включно з тими, про які було оголошено 14 листопада. Багато з цих санкцій було вжито в координації з союзниками Канади та міжнародними партнерами.

З лютого 2022 року Канада також надала Україні понад 600 мільйонів доларів військової підтримки, включаючи бронетехніку, артилерію та боєприпаси, камери безпілотників та зимовий одяг.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.