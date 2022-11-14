Двох переселенців судитимуть за організацію наркобізнесу у Львові

Двоє переселенців із Краматорська хотіли займатися у Львові закладками наркотиків. Тепер їм «світить» до 10 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Йдеться про двох уродженців Краматорська Донецької області віком 19 і 22 роки. Вони збиралися у Львові організувати свій наркобізнес.

За даними слідства, хлопці через один із месенджерів замовили й отримали від невстановлених осіб упаковку з розфасованими згортками, в яких містилась небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонений.

У подальшому обвинувачені робили закладки у лісосмузі біля вул. Рахівської у Львові. Їх впіймали на «гарячому». У зловмисників вилучили 19 пакетів психотропної речовини.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб та повторно) ККУ.

Наркоторговців помістили під варту. Зараз розслідування вже завершене, правоохоронці скерували справу до суду, який і обиратиме покарання зловмисникам.

За скоєне їм може загрожувати від 6 до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.