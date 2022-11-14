ОСТАННІ НОВИНИ

Двох переселенців судитимуть за організацію наркобізнесу у Львові

Наталя Дуляба

|

Двоє переселенців із Краматорська хотіли займатися у Львові закладками наркотиків. Тепер їм «світить» до 10 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Йдеться про двох уродженців Краматорська Донецької області віком 19 і 22 роки. Вони збиралися у Львові організувати свій наркобізнес.

За даними слідства, хлопці через один із месенджерів замовили й отримали від невстановлених осіб упаковку з розфасованими згортками, в яких містилась небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонений.

У подальшому обвинувачені робили закладки у лісосмузі біля вул. Рахівської у Львові. Їх впіймали на «гарячому». У зловмисників вилучили 19 пакетів психотропної речовини.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб та повторно) ККУ.

Наркоторговців помістили під варту. Зараз розслідування вже завершене, правоохоронці скерували справу до суду, який і обиратиме покарання зловмисникам.

За скоєне їм може загрожувати від 6 до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал