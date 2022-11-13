ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові прощаються із уродженцем Тайваню, який загинув в бою за Україну

Андрій Котенський

|

В бою за Україну загинув 25-річний тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг. У понеділок, 14 листопада, Львів має нагоду попрощається із Героєм-захисником. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону відбудеться о 14:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, а о 14:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Біографічна довідка Героя. Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг (12.09.1997-02.11.2022). Уродженець Тайваню.

Закінчив Вищу школу Szu Wei Senior High School у місті Хуалянь.

Протягом 2017-2021 років проходив військову службу у Збройних Силах Китайської Республіки. Здобув військове звання «капрал».

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України добровільно приєднався до лав українських Збройних Сил. Боровся проти російських окупантів у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

За словами Ценга, він «приїхав воювати на стороні добра, за Україну та за її народ». У Героя залишилися батьки та дружина.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал