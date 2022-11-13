У Львові прощаються із уродженцем Тайваню, який загинув в бою за Україну

В бою за Україну загинув 25-річний тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг. У понеділок, 14 листопада, Львів має нагоду попрощається із Героєм-захисником. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону відбудеться о 14:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, а о 14:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Біографічна довідка Героя. Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг (12.09.1997-02.11.2022). Уродженець Тайваню.

Закінчив Вищу школу Szu Wei Senior High School у місті Хуалянь.

Протягом 2017-2021 років проходив військову службу у Збройних Силах Китайської Республіки. Здобув військове звання «капрал».

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України добровільно приєднався до лав українських Збройних Сил. Боровся проти російських окупантів у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

За словами Ценга, він «приїхав воювати на стороні добра, за Україну та за її народ». У Героя залишилися батьки та дружина.

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